香港誌の亜州週刊はこのほど、香港では普通話（プートンホア、標準中国語）のレベルが低いとして、中国大陸部と融合して国際競争力を維持するためにも、レベルを高める必要があると主張する論説記事を発表した。記事は香港での普通話のレベルを向上させる「六つの提言」も示した。以下は同記事の主要な内容だ。香港は中国への返還から30年を迎えようとする現在も、依然として広東語主体の「方言の孤島」にとどまっている。これは普