34歳の美人経営者がデート相手に「手繋ぎたい」と積極的なスキンシップを図り、スタジオの夏菜が「触れた時の相性ってある」とコメントする場面があった。【映像】34歳美人社長 イケメン大学教員に積極スキンシップ5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手