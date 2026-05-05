チェコ野球協会が２０日、公式Ｘを更新。昨季限りでロッテを退団し、今季からチェコの「ドラキ・ブルノ」に所属している荻野貴司外野手（４０）のプレーする様子を紹介した。「Ｏｇｉｎｏ−ｓａｎ」という書き出しで２得点を挙げて勝利に貢献したことを伝えた。動画では二塁打を放った荻野が二塁上でヘルメットを取って一礼するシーンや、三塁からタッチアップして本塁にヘッドスライディングで生還するシーンも映っている。