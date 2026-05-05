ボートレースまるがめのＧII「第１１回レディースオールスター」が５日に開幕した。長嶋万記（４４＝静岡）は初日３Ｒは３コース発進。スリットで平山智加に先行されるも１Ｍ差し残して３着。後半１１Ｒは６コースから１Ｍ的確に展開を突いて２着を確保した。昨年１１月の下関出走後に左膝半月板の手術に踏み切った。今節が６か月ぶりの実戦。「１走目は緊張したが後半は大丈夫。まずは感覚を取り戻したい。レースでヒザはま