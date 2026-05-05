関東エリアの高速道路 渋滞情報まとめ（5月5日午後11時現在） 各高速道路の上り線（東京方面）を中心に、Uターンラッシュによる激しい渋滞が発生しています。 ５日午後11時現在で発生している特に規模の大きな渋滞（主に10km以上、またはそれに迫るもの）をピックアップしてまとめました。 📍 関東エリア 首都圏へ向かう上り線を中心に、20kmを超える非常に激しい渋滞を含め、複数の路線で渋滞が発生しています