元日本一アスリートの会社役員の男性が、同棲中の27歳人気モデルの姿に「可愛い」と表情を緩ませ、スタジオから「見てあの顔！」と声が上がる場面があった。【映像】ツッコミが入ったアスリート会社役員の表情5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見