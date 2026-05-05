女優大竹しのぶ（68）が5日、東京・日本青年館ホールで主演ミュージカル「GYPSY」（6日から同所）の取材会に出席した。初演から3年ぶりの再演で、“究極のショービジネスマザー”主人公ローズを演じる。「2回目ができてうれしい。前にできなかったことができるチャンスをもらったので、より高みを目指して頑張ります」と笑顔を見せた。さらに「こういう作品に出会えて本当に幸せ、ワクワクしています。世界的に不安定な中、本当に