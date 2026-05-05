カリウムを多く含む食べ物・少ない食べ物はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医がカリウムを含む食べ物について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「カリウム」が多い”食べ物”は高血圧に効く？不足や摂りすぎで現れる症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：池田 早苗（管理栄養士） 委託給食会社勤務後、企業での商品開発や食品表示