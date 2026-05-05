緊張が高まっている中東のホルムズ海峡をめぐり、アメリカ軍はイラン側による船舶への攻撃は、本格的な戦闘を再開する基準には達していないとの考えを示しました。ホルムズ海峡をめぐってアメリカは停留している船舶を退避させる計画「プロジェクト・フリーダム」で船舶2隻が通過に成功したと発表しています。こうしたなかホルムズ海峡を航行していた韓国の船舶で火災と爆発が発生しトランプ大統領はイランの攻撃によるものとの見