中川翔子が5月5日（火・祝）、＜中川翔子20th Anniversary Birthday Live＞を品川ステラボールにて開催した。毎年恒例となっているバースデーライブだが、今年は歌手デビュー20周年という節目の年。まさに“ダブルでめでたい”特別な一日となり、昼夜2公演ともにソールドアウト。満員の会場は開演前から期待感に包まれていた。バックバンドが登場し、場内の熱気が一気に高まる中、真っ赤な衣装に身を包んだ中川翔子がステージに登