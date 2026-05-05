２日、没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌5月5日】中国甘粛省敦煌市で1〜5日の労働節（メーデー）連休中、リニューアルされた大型没入型演劇「楽動敦煌」が上演され、多くの観光客が敦煌文化を間近に堪能した。２日、没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２日、没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２日、没入型演劇「楽動敦煌」の一