とろサーモン・久保田かずのぶのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「もう久保田が言うてるから仕方ないやん〆」が２日に更新。久保田が、キングコングの梶原雄太と、ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルのタモリについての発言について見解を示した。久保田は「これは俺短く言葉にできるからまとめたんで、よう聞いといてください」と前置きし言及。まずはヒカルに対し「ヒカル君、プロじゃないでしょ？お笑いの素人でしょ。じゃあテレビ見ながら