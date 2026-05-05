美容系の人気YouTuberのふくれな（26）が、第1子を妊娠していることが5日、明らかになった。夫のがーどまん（27）がYouTubeの生配信で発表した。がーどまんは「今日は大事な報告がありまして」とふくれなを呼び込むと「れなちゃんが、妊娠しました」と発表。「1年間妊活して、赤ちゃんができて…」と明かし、ふくれなも「できましたー！」と喜びの報告をした。配信では、赤ちゃんの性別は女の子の予定であることも明かし、がーどま