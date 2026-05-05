timeleszの最新アルバム『MOMENTUM』が、5月5日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』において初週売り上げ32.7万枚で1位を獲得しました。前作『FAM』に続く、2作連続・通算2作目の初週売り上げ30万枚超えとなりました。また、1位獲得は1stアルバム『one Sexy Zone』（2012年11月発売）から14作連続、通算14作目となり、『1stからのアルバム連続1位獲得作品数』記録を、歴代単独2位としました。本作は、新たな家族と走り切