日本時間２３時００分に米ISM非製造業景気指数（4月）、新築住宅販売件数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ISM非製造業景気指数（4月）23:00 予想53.7前回54.0（ISM非製造業景気指数) 新築住宅販売件数（3月）23:00 予想67.0万件前回（新築住宅販売件数) 予想N/A前回58.7万件（新築住宅販売件数) 予想N/A前回-17.6%（前月比) 予想N/A前回-17.6%（前月比)