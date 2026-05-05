お家に材料で作れる台湾カステラ ふわしゅわ食感の台湾カステラ、お家で作れたら嬉しいですよね！今日は材料5つで作れる台湾カステラをご紹介します。 用意する材料は5つ 卵、小麦粉、砂糖、油、牛乳の5つを用意します。この材料ならお家にあるのではないでしょうか？ 生地を作る 卵は卵黄と卵白に分けておきます。油、小麦粉、牛乳を混ぜたら卵黄を入れて混ぜます。 卵白はメレンゲにしてから混ぜる 卵白は泡立ててメレン
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