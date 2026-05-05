マクマスター大学の博士課程学生Erik Gillisさん、同大学助教のRyan Cloutierさん、それにマサチューセッツ工科大学の博士研究員Emily K. Passさんの研究チームは、銀河系で最もありふれた恒星である赤色矮星（M型星）の周囲における、太陽系外惑星のサイズ分布に関する新たな研究成果を発表しました。研究チームによると、ある特定のサイズの惑星が極端に少なくなる「半径の谷（Radius Valley）」と呼ばれる現象が、質量の小さな