元日向坂46でタレントの佐々木久美さん（30）が、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5月4日「スター・ウォーズの日」カウントダウンイベントに登場し、家族との『スター・ウォーズ』を通した交流を語りました。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日（金）日米同時公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の劇場公開を記念して行われた今回のイベント。佐々木さんは『