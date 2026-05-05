ABEMAにて放送中のオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#11が、5月5日に放送された。 （関連：【画像あり】最終審査に進むAYANA（前列右）とSAKURA（中央）の2人） 本番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、ガールグループの最終メンバー