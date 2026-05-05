アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミは、マンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFカゼミーロ獲得の有力候補となっているようだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。現在34歳のカゼミーロは、2022年夏にレアル・マドリードから完全移籍で加入。ここまで公式戦159試合出場で26ゴール14アシストを記録している。1年間の延長オプションが付帯していたものの、1月22日