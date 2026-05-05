AFC U17女子アジアカップ 中国2026のグループステージ第2節が5日に行われ、U−17女子日本代表はU−17女子インド代表と対戦した。12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2024年の前回大会では決勝で北朝鮮に敗れており、2大会ぶり5度目のアジア女王を目指す大会となる。グループBに組み込