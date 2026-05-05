長野・岐阜県境の奥穂高岳（中央）＝2015年岐阜県警は5日、北アルプス奥穂高岳で、登山中に遭難した男性2人が発見、救助されたと発表した。1人が死亡し、もう1人は意識があり長野県松本市の病院に搬送された。また、富山県警は同日、北アルプス猫又山周辺の山域で、東京都の男性会社員（66）が行方不明になっていると明らかにした。1人で登山中、遭難したとみられる。岐阜県警高山署によると、奥穂高岳で遭難した2人は、5日午