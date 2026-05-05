ゴールデンウイーク最終日となる６日のプロ野球は全６試合がデーゲームで行われるが、中日−阪神戦では高橋宏斗投手と阪神・高橋遥人投手の投げ合いが繰り広げられ、西武−ソフトバンク戦では西武・高橋光成投手が先発するなど、高橋姓の３投手が先発マウンドに上がる。３連勝中の中日は高橋宏斗がチーム今季２度目の４連勝をかけ、本拠地で先発する。右腕は前回４月２６日のヤクルト戦を７回無失点に抑え、今季５度目の登板で