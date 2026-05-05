アイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎（３０）が５日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」に出演。絶体絶命だったエピソードを披露した。新人のマネージャーが運転手となり、車で取材現場に向かっていた際の出来事だという。「現場付近で（マネージャーが）『あれ？Ａスタジオ？Ｂスタジオ？どっち？』って言ってて。地下みたいなとこ入ってを窓開けたらスタッフらしき人が、『参加者の方ですか？』って