ボートレース住之江の「２０２６ラピートカップ」は５日、予選３日目が行われた。この日、佐々木大河（３０＝大阪）は６着だったが「足は悪くない。乗り心地もストレスなかったし、体感もいい」と手応えはいい部類。２０２６年後期の適用勝率は、前期５・９２を上回る６・２８で７月からは初のＡ１級に。「１節１節、予選突破→準優→優出→優勝ってのを目標にして、集中したのが良かった」と昨年１１月からの半年間を振り返