卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で苦戦を強いられていた男子中国代表に?復調の兆し?が見えている。シード順を決めるリーグ戦では韓国とスウェーデンに敗戦。１勝２敗でグループＩの３位となった。１１連覇中の絶対王者のパフォーマンスには海外メディアからも驚きの声が上がっていた。それでも、５日の決勝トーナメント１回戦はオーストラリアに３―０で快勝。中国メディア「北京日報」は「中国男子卓球チームは３試合