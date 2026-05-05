本田望結&川口ゆりな 「カーリングの神様」に出演する本田望結、川口ゆりな、そして本木克英監督がこのほど、横浜市内で行われた「第4回横浜国際映画祭」レッドカーペットに登壇。その後、船上パーティーにも出席した。本田は高いポニーテールに赤のドレス姿、川口は美背中がのぞく透明感のある白のドレス姿でレッドカーペットを歩いた。集まった観客に「ぜひ見て下さい！」とアピールした。