【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−2 マインツ（日本時間5月3日／ミラントア・シュタディオン）【映像】安藤智哉、驚異のジャンプ力→190cmの“豪快ヘッド”炸裂ザンクト・パウリに所属する日本代表DFの安藤智哉が、圧巻の打点を誇るヘディングでスタジアムをどよめかせた。残留プレーオフ圏内の16位に位置するザンクト・パウリは日本時間5月3日、ブンデスリーガ第32節で、この試合に勝利すると残留を決める10位のマインツと