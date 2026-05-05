【マニラ＝樋口貴仁】小泉防衛相は５日、フィリピンを訪問し、首都マニラでギルベルト・テオドロ国防相と会談した。海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた作業部会を設置し、具体的な協議に入ることで合意した。地域の平和と安定に向け、海洋安全保障分野での協力を拡大する。会談後に発表した共同声明では、中国による日本周辺や南シナ海での威圧的な活動への「深刻な懸念」を明記した。中古護衛艦の輸出が実現すれば、日本政