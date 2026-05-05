27歳の人気モデルが元日本一のアスリートとの同棲初夜を振り返り、「ソワソワした」と明かす場面があった。【映像】“初夜”を共にした2人の様子5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショ