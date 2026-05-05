プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFとの新契約締結に近づいている。『The Athletic』によると、イングランド代表のフィル・フォーデンがシティとの契約延長に合意したようだ。現契約は2027年6月までだったが、新契約は2030年6月までの4年契約。さらに1年間の延長オプションも付いており、最大で2031年までシティでプレイすることになる。フォーデンはシティの生え抜きで、トップチームではペップ・グアルディオラ監督がや