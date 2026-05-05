タレントのスザンヌ（３９）が新ヘアを披露し、反響を呼んでいる。スザンヌは５日までに自身のインスタグラムを更新。「今の髪〜」と書き出すと、新ヘアでの写真を公開。美しいストレートの新ヘアが引き立つ、クールな横顔ショットを披露した。また、「１年ぶりに＠ｙｕｔａｋａ０８０３とこでストレートしたらめっちゃ楽髪が細くて痛みやすいからストレートするのはドキドキだけど（お互いに笑）カラーも色抜けず、