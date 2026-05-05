「プロレス・全日本」（５日、後楽園ホール＝観衆１３３７人）「チャンピオン・カーニバル２０２６」で潮崎豪（４４）が悲願の初優勝に前進した。Ａブロック公式戦でオデッセイを剛腕ラリアットで破って勝ち点を８に伸ばし、４人が並んだため実施された優勝決定トーナメント進出戦では、タロースを再び剛腕ラリアットで沈めた。５・１７大田区大会の決戦に駒を進めた。剛腕が輝きを放った。４人の抽選で決まった１位突破決定戦