3日深夜のテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）で、お笑いタレント・有吉弘行（51）が妻の元フリーアナウンサー・夏目三久さんの落とし物を探す姿が放送され、「めっちゃ良い回だった」「素敵」と反響が集まっている。この日の企画は「プライベート密着クイズ」で、3月に東京都内の公園で行われたロケで「妻がイヤリングを落としてしまって、それを探してあげたいなと」と目的を告白。「自分の中で思い出があるイヤリン