言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、成長の証、閑静な住宅街、そして自己表現の欲求という、3つの言葉を選びました。体のデータから地理、そして人間の性質まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□け□□がやみ□□がりヒント：人や植物の高さ。東京23区の南西部に位置する、人口の多い区の名称