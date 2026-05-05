笹川平和財団上席フェローの渡部恒雄氏と慶応大教授の田中浩一郎氏が５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を誘導して海峡を通過させる米国の作戦を議論した。渡部氏はトランプ米大統領が原油価格を下げようとして短期的な行動を取っていると指摘し、「小手先のことをやると、かえってイラン側との交渉が遅れる。良い結果は出ない」と分析した。田中氏は米国が「安全海域」を設定し