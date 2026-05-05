5日（火）、フィリピン・マニラで日比防衛相会談を終えた後、小泉進次郎防衛大臣は取材に応じ、防衛装備移転の政策見直しについて手応えを語った。【映像】「5類型の撤廃・見直しで連携を深める」（発言の瞬間）小泉防衛大臣は、「今回の防衛相会談では、二国間および多国間の防衛協力をさらに強化していくことで一致しました」と述べたうえで、「フィリピンとの防衛協力を深化させて地域の平和と安定を確保するために尽力して