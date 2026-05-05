気象台は、午後10時35分に、暴風警報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 5日22:35時点上川、留萌地方では、6日未明まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■士別市□暴風警報【発表】6日未明にかけて警戒風向南西最大風速16m/s■名