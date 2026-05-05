全日本プロレス５日後楽園大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック最終戦は、４選手が同点で並ぶ大波乱の末、潮崎豪（４４）が１位、斉藤レイ（３９）が２位で優勝決定トーナメント戦（１７日、大田区）への進出を決めた。この日行われたＡブロック公式戦ではタロースが羆嵐に、潮崎豪がオデッセイにそれぞれ勝利。この時点でタロース、潮崎、斉藤レイが勝ち点８で並ぶ大混戦となった。さらには真霜拳