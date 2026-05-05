◆第６５回駿蹄賞・ＳＰ１（５月５日、名古屋競馬場・ダート２０００メートル、稍重）東海３冠レースの初戦に１１頭（名古屋１０、笠松１頭）が出走して行われた。唯一の笠松からの参戦で、筒井勇介騎手が騎乗したリバーサルトップ（牡３歳、笠松・田口輝彦厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が、断然１番人気のアストラビアンコに競り勝って重賞２勝目。６番人気で単勝２６・２倍の伏兵が、３コーナーの手前からのロングスパー