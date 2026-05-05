ドル円のピボットは１５７．５７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値157.78高値157.84安値157.09 158.80ハイブレイク 158.32抵抗2 158.05抵抗1 157.57ピボット 157.30支持1 156.82支持2 156.55ローブレイク ユーロ円 現値184.47高値184.52安値183.67 185.62ハイブレイク 185.07抵抗2 184.77抵抗1 184.22ピボット 183.92支持1