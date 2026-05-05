きょうの為替市場、円の戻り売りが強まっており、ドル円は１５７円台後半に上昇している。介入ラインと目される１５７円台前半のオーダーを吸収し、１５７．５０円付近にもまとまった売りオーダーが観測されていたが、ストップを巻き込んで突破したようだ。 介入を期待してショートを形成していた向きの、見切りの買い戻しがまとまって出た可能性もありそうだ。急速な買い戻しだが、関連した