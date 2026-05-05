北海道・旭川東警察署は2026年5月5日、北海道東川町の旭岳で、女性の遺体が発見されたと発表しました。旭岳ではイスラエル人国籍の女性（22）が一人で入山した後に行方が分からなくなっていて、警察は、遺体は女性とみて身元の確認を急いでいます。警察によりますと5月4日、在日イスラエル大使館から、イスラエル国籍の22歳の女性と連絡が取れないと通報がありました。女性は4月30日、母に「5月1日に旭岳に登る」と伝えた後に行方