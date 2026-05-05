「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）オリックスが勝利してパ・リーグ最速２０勝に到達。２リーグ分立後、リーグ最速２０勝は球団１２度目で過去１１シーズンのうち、８シーズンがリーグ優勝を飾っている。なお、過去１０年のパ・リーグ最速２０勝球団は以下の通り。（）内順位はシーズン最終。２０１６年＝ソフトバンク（２位）、ロッテ（３位）２０１７年＝楽天（３位）２０１８年＝西武（１位）２０１９年＝