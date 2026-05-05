熱狂的な日本ハムファンで知られるモーニング娘。’２６の牧野真莉愛が５日までにインスタグラムを更新。３日・オリックス戦で球団通算５０００勝を記録した日本ハムを祝福した。「球団誕生通算５０００勝達成コングラチュレーション！ハイ！ＬＯＶＥ新庄まりあより」とつづり、歴代監督との撮影した写真を投稿した。２０１０年に亡くなった大沢啓二さん、トレイ・ヒルマン氏、梨田昌孝氏、栗山英樹氏、新庄剛志監督との