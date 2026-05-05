卓球の世界選手権団体戦決勝トーナメント１回戦（５日、英ロンドン）で、女子日本代表はクロアチアに３―０で快勝し、２回戦にコマを進めた。リーグ戦で３戦全勝の日本は、この日のクロアチア戦で早田ひな（日本生命）を温存。第１試合でカットマンの橋本帆乃香（デンソー）が３―０、第２試合でも張本美和（木下グループ）が３―０で勝利する。第３試合は初出場の面手凛（日本生命）が３―０で白星を飾った。中国メディア「