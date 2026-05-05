大人のレイヤードに迷ったら、透け感トップスを取り入れてみて。いつものコーデに重ねるだけで、ぐっとこなれた印象に導いてくれます。今回は【しまむら】から、今すぐ真似したい、透け感トップスを使ったサマ見えコーデをご紹介します。 ヘルシーな肌見せが叶う主役級アイテム 【しまむら】「クロシェ風レースカーディガン（akaru）」\1,419（税込） さっと羽織るだけでオシャレ