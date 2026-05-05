俳優の田中圭が５日、オーストラリア・メルボルンで開催中のポーカーの国際大会「ＡｕｓｓｉｅＭｉｌｌｉｏｎｓＰｏｋｅｒＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ（オージー・ミリオンズ）」（４月２４日〜５月１８日、賞金総額１４億オーストラリアドル）の一部門「２万５０００ＣｈａｌｌｅｎｇｅＮＬＨＥ」に出場した。大会の公式Ｘや公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルによると、ファイナルテーブル（決勝）に進んだ田中は左手に時