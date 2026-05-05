千葉県競馬組合は５月５日に船橋競馬場で行われた第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（ダート１６００メートル）の売得金が、船橋競馬１レース当たりのレコードおよび、同レースのレコードを更新したことを発表した。売得金額は３２億１２６４万８５００円。これまでは、２０２５年１１月３日に同競馬場で行われたＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１の３０億４９６５万８３００円が１レース当たりの、かしわ記念は２４年の２４億９８６６万