タレント大沢あかね（40）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、夫との旅先でのエピソードを明かした。この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。大沢は「男性って旅行に行ったら、あんまり食にこだわりなくないですか？」と、ひな壇に問いかけるように話した。MCの明石家さんまは「個人差あると思うけど